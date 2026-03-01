Saadet Partisi Gik Üyesi Mesut Dağ'dan Gözaltındaki Gazetecilerin Serbest Bırakılması Çağrısı

Haber : Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Mesut Dağ, gözaltına alınan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ile Koza TV muhabiri Sergen Ölçer'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Saadet Partisi'nin Şubat Ayı Rize İl Divan Toplantısı; il, ilçe, gençlik ve kadın kollarının katılımıyla parti il başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Genel İdare Kurulu Üyesi Mesut Dağ da katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Mesut Dağ, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Dağ, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV Muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınmasını kınayarak, gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

" Bu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları gerekir "

Mesut Dağ, ""Elbette bu yapılan, bugüne kadar olduğu gibi bugün de basına karşı gerçekleştirilen en büyük haksızlıklardan ve hukuksuzluklardan biridir. Bu ne bir ilktir ne de son olacaktır. Bu arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları gerekir. Zaten haklı bir tepki ortaya koydukları için bu durum yaşanmaktadır" dedi.

Mesut Dağ, "Bugün iktidarda farklı bir zihniyet olsaydı; bütün İslam aleminin mensupları, tüm Müslümanlar ve hassasiyet sahibi insanlar sokakta olurdu. Siyonizm ve Amerika aleyhine hep birlikte, belki de İncirlik Üssüne doğru yürüyüş düzenlenirdi. Eğer bilge lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız gibi bir Genel Başkana sahip olan Mahmut Arıkan Bey Cumhurbaşkanı olsaydı, liderinin yolundan giderek 'Bana ne Amerika'dan' der ve İncirlik Üssü'nü de Kürecik Üssü'nü de kapatma talimatını çoktan verirdi. Basın mensubu arkadaşlarımız da oraya herhangi bir faaliyet olup olmadığını yoklamaya değil, oradaki insanların haklı tepkisini çekmeye gidiyor olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA