Haberler

Saadet Partisi'nden Ak Parti Tabelası Üzerine "Nato'ya Hayır" Pankartı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, AK Parti Isparta İl Başkanlığı binasına 'NATO'ya hayır' yazılı pankart astı.

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz Can

Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya "NATO'ya hayır" yazılı pankart astı.

Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya "NATO'ya hayır" yazılı pankart asıldı. Pankartın, binanın "AK Parti Isparta İl Başkanlığı" tabelasının yer aldığı giriş bölümünün hemen üstüne yerleştirilmesi dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
ABD, İran'ı peş peşe vurdu

Çatışmalar bir anda şiddetlendi! ABD, gece yarısı peş peşe vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok

ABD'yi ezip geçen Belçika'ya büyük şok
Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
Rekor transfer Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi! İşte ilk sözleri

Milli yıldız rekor bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devinde