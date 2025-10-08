Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca Gazze'de Gözaltına Alındı

Filistin ablukasını kırmak ve özgürlük mücadelesine destek vermek amacıyla Vicdan Gemisi ile Gazze'ye giden Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Filistin ablukasını kırmak ve özgürlük mücadelesine destek vermek amacıyla Akdeniz'de seyir halinde olan Vicdan Gemisi ile yola çıkmıştı.

Yaklaşık 15 gün Tunus'ta bekledikten sonra İtalya'dan Freedom Flotilla ekibine katılarak rotalarını Gazze'ye çevirmişlerdi. Bu sabah gemiyle birlikte hareket eden Mehmet Atmaca, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Riskli alanda tutuklandı

Milletvekili Atmaca ve beraberindeki gemi ekibi, bu sabah itibarıyla İsrail donanmasının kuşatma hattına yaklaşırken operasyonla durduruldu. Atmaca, işgalci İsrail askerleri tarafından alıkonularak bilinmeyen bir rotaya götürüldü. Milletvekillerine hiçbir şekilde ulaşılmıyor.

Vicdan Yolculuğu'nun 8. gününde yayınlanan video mesajında Atmaca, bu eylemin amacını şöyle dile getirmişti:

"Özgür Gazze için denize açıldığımız bu yolculuğun amacı, abluka zincirini kırmak ve zulme sessiz kalanları harekete geçirmektir. Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek mitingleri düzenleniyor. Arzumuz, bu tepkinin büyüyerek fiili adımlara dönüşmesidir." - BURSA