Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Üyesi Mehmet Kabak Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak hayatını kaybetti. Merhum Kabak'ın cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak. Kabak, cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, merhum Mehmet Kabak'ın ölümünü teşkilat olarak büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söyleyerek, bir taziye mesajı yayımladı. Altun'un taziye mesajı şu şekilde:

"Teşkilatımızın müdavimlerinden, değerli büyüğümüz, kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Kabak, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Merhum büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." - KAYSERİ