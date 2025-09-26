Haberler

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Üyesi Mehmet Kabak Hayatını Kaybetti

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Üyesi Mehmet Kabak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın vefatı, teşkilat ve ailesi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazı yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak ve Erkilet Bülbülderesi Mezarlığı'na defnedilecek.

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak hayatını kaybetti. Merhum Kabak'ın cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak. Kabak, cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, merhum Mehmet Kabak'ın ölümünü teşkilat olarak büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söyleyerek, bir taziye mesajı yayımladı. Altun'un taziye mesajı şu şekilde:

"Teşkilatımızın müdavimlerinden, değerli büyüğümüz, kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Kabak, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Merhum büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Protesto edildiği toplantıda Netanyahu'nun şakasına kimse gülmedi: Burada gülmeniz gerekiyordu

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump 2026 Dünya Kupası öncesi çok konuşulacak ihtimali açıkladı

2026 Dünya Kupası öncesi çok konuşulacak ihtimali açıkladı
Defne Kurt tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü altın madalya

Tarih yazmaya devam ediyor! 5 günde 4'ncü kez altın madalya
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.