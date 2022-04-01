Saadet Fırat Camisi dualarla ibadete açıldı

FIRAT, MALATYA (İHA) - Hayırsever Zeynal Fırat'ın 2 yıl önce amansız bir hastalığa yakalanarak kaybettiği merhum eşi Saadet Fırat adına Adıyaman merkeze bağlı Çençeng köyünde yaptırdığı cami, Cuma namazı öncesinde dualarla ibadete açıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Çençeng köyünde hizmete sunulan Saadet Fırat Camisinin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilçe ve belde belediye başkanları, bazı kurum amirleri, STK başkanları, çok sayıda davetli ve Çençeng köyü halkı katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan hayırsever Zeynal Fırat, "Yaklaşık 22 ay önce eşim Saadet Fırat'ı amansız bir hastalık sonucu kaybettik. Bizler bu köyde doğup büyüdük. Eşim maneviyatına bağlı bir insandı. Doğup büyüdüğümüz köyümüze böyle bir eser yapmak istedik. Bugün bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm dostlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, amansız bir hastalığa yakalanan ablası Saadet Fırat camisinin yaptırma fikrinin temelini ve camilerin önemini anlatan ifadelere yer verirken, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır hadisi şerifinden yola çıkarak ailemizle doğup büyüdüğümüz köye ablam Saadet Fırat adına böyle bir cami yaptırma kararı aldık. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak programımıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Camilerin önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, "Hayırsever Zeynal Fırat'ın merhum eşi Saadet Fırat adına yaptırdığı bu güzel camimizi manevi duyguların yoğunlaştığı Ramazan arifesinde ve mübarek Cuma gününde ibadete açıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Eşi Saadet hanıma da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırseverimiz Zeynal Fırat hayırda yarışın diyen Peygamber Efendimizin emirine uyarak güzel bir hizmete vesile olmuş ve merhum eşi adına bir cami yaptırmış. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerimde 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder' demektedir. Ne mutlu Zeynal beye ki böyle bir hizmete vesile oluyor. Allah hayrını kabul etsin. Adıyaman Valisi olarak Fırat ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar, Çençeng Köyüne güzel bir cami kazandıran hayırsever Zeynal Fırat'a teşekkür ederek plaket verdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan dua sonrası Saadet Fırat Camisinin kurdelesi kesilerek ibadete açıldı. - ADIYAMAN