Üye Girişi
Haberler

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yüzlerde dönüm alanda etkili oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında rüzgarın etkisiyle yayılan yangın aracılık yapılan yüzlerce dönüm otluk alanda etkili oldu. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken, orman ekipleri de müdahale etti. Yangının daha da yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yüzlerde dönüm alanda etkili oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında rüzgarın etkisiyle yayılan yangın aracılık yapılan yüzlerce dönüm otluk alanda etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçe sınırları içerisinde bulunan Kazören yaylasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle başladı. Rüzgar ve zeminde bulunan kuru otların etkisiyle hızla yayılan yangın yüzlerce dönüm alanda etkili oldu. Yangına ilk müdahaleyi yakın köylerde bulunan köy sakinleri yaptı. Köy sakinleri traktörler ile yangının yayılmaması için toprağı sürdü. Ardından Orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangından etkilenen alanda yaygın olarak arıcılık yapıldığı, çevre köylerin hayvanlarını atlattığı öğrenildi. Yangının daha da yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gürün Sivas Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title