Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri İstanbul'da Tamamlandı

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri İstanbul'da Tamamlandı
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Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen barış görüşmeleri sona erdi. Rusya heyeti, görüşmelerin ardından İstanbul Başkonsolosluğuna geçerek kısa bir süre burada kaldı.

İstanbul'daki barış görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden İstanbul Başkonsolosluğuna geçen Rusya heyeti, konsolosluktan ayrıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların sona ermesinin ardından Rus heyet, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. İçeride kısa bir süre kalan heyet ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkış yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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