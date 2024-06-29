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Rusya'dan Tunus'a giden kuru yük gemisi karaya oturdu

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Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi, Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri gemiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

Rusya'dan Tunus'a giderken Bakırköy Yeşilköy açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi havadan görüntülendi.

Rusya'dan Tunus'a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sonra karaya oturmuş, yaşanan olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), ekipleri gemiyi kurtarmak için çalışmalara başlamıştı. Sabah saatlerinde ise karaya oturan gemi, dron ile havadan görüntülendi.

"Hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi"

Yaşanan olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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