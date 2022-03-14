Rus televizyon kanalında haber bülteni sırasında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Yerel
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Ukrayna'nın işgalinin 19. gününe girilirken Rusya'da yayın yapan Kanal 1 kanalının ana haber bülteni esnasında bir kişi, sunucunun arkasına geçerek üzerinde "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" yazan pankart açtı. Canlı yayın hemen kesildi.
Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva'ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.
"SİZE BURADA YALAN SÖYLÜYORLAR"
Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi.
Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Yerel