Rus Heyetinin Ateşkes için Çekilme Şartı

Rus Heyetinin Ateşkes için Çekilme Şartı
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İsmi açıklanmayan bir Ukraynalı kaynak, Rus heyetinin ateşkes müzakerelerinde Ukrayna ordusunun bazı bölgelerden çekilmesini koşul olarak öne sürdüğünü iddia etti. Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerin kapalı kapılar ardında yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti.

Ukrayna'dan İstanbul'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"Müzakereler tamamen kapalı kapılar ardında yürütülmeli"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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