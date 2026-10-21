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Rum basını Türkiye-Libya deniz mutabakatının onaylanmasını endişeyle karşıladı

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Rum medyası, Libya Temsilciler Meclisi'nin 27 Kasım 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasını endişeyle karşıladı. Politis, kararın Yunanistan ve GKRY için yeni bir meydan okuma oluşturduğunu ve Doğu Akdeniz'de sonuçlar doğurabileceğini yazdı.

Rum medyası, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatını manşetlerine taşıyarak, "Yunanistan ve Kıbrıs yeni bir meydan okumayla karşı karşıya" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Rum basınında endişeyle karşılandı. Politis gazetesi, gelişmeyi "Libya'da dengeler değişti: Parlamento 2020'de reddettiği Türkiye-Libya mutabakatını onayladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararını, ülkenin doğusundaki siyasi ve askeri güçlerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımında yaşanan değişimin somut göstergesi olarak değerlendirdi. Politis, son yıllarda Türkiye ile ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, bu yakınlaşmanın 2019 tarihli anlaşmanın onaylanmasının önünü açtığını yazdı. Rum gazetesi, söz konusu kararın Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeler ve enerji projeleri açısından yeni sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

"Yunanistan ve Kıbrıs yeni bir meydan okumayla karşı karşıya"

Politis bir diğer haberinde ise Türkiye ile Libya'nın doğusundaki yönetim arasında gelişen ilişkileri ayrıntılı biçimde ele aldı. Gazete haberinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yeni bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığını belirtti. Haberde, Libya Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasının Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ilişkilerinde önemli bir değişime işaret ettiği vurgulandı. Politis, gelişmenin yalnızca deniz yetki alanları tartışmasıyla sınırlı kalmayabileceğini, Yunanistan ile GKRY arasında planlanan Great Sea Interconnector elektrik bağlantı projesi açısından da sonuçlar doğurabileceğini aktardı.

MİT Başkanı Kalın'ın Trablus ziyareti Rum basınında

Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Trablus ziyareti de Rum ve Yunan basınının gündemine girdi. Politis, Türkiye-Libya anlaşmasının onaylanmasına ilişkin haberinde Kalın'ın Trablus'ta bulunduğuna dikkat çekti.

CNN Greece'in haberinde ise Kalın'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştüğü ve Türkiye-Libya mutabakatının da ele alındığı belirtildi. İbrahim Kalın'ın ziyaretinin, Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin anlaşmaya onay verdiği gün gerçekleşmesi, bölge basınında Ankara'nın Libya'daki diplomatik temaslarıyla birlikte değerlendirildi.

GKRY'den anlaşmaya karşı açıklama

Libya parlamentosunun kararının ardından GKRY Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yayımlayarak, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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