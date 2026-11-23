Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın sorumluluğuna dikkat çekerek, "Bir insanın yaşadığı acı, reyting unsuruna dönüştürülmemelidir" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Kadına Şiddeti Teşhir Sarmalında Medya" paneline katıldı. Medyanın kadına yönelik şiddetin toplumsal algı üzerindeki etkisinin ele alındığı panelde, Z kuşağında farkındalığın artırılması hedeflendi. Programın açış konuşmasını yapan RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güler, medyanın yalnızca olayları aktaran bir araç olmadığını, aynı zamanda toplumsal algının şekillenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Bir haberin başlığının, kullanılan görüntülerin ve ifadelerin, hatta televizyon dizilerindeki karakterlerin davranışlarının sunuluş biçiminin izleyici algısını etkilediğini belirten Güler, "Medyada neyi anlattığımız kadar, nasıl anlattığımız da önemlidir" dedi.

RTÜK'ün 6112 sayılı Kanun kapsamındaki sorumluluklarına değinen Güler, kadına yönelik şiddetle mücadelede denetim ve yaptırımların yanı sıra yayıncı kuruluşlarla diyalog kurulmasının, sektöre rehberlik edilmesinin ve öz denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

RTÜK'ün 8 etik ilkesi anlatıldı

Güler, RTÜK tarafından 8 Mart 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan "Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler" hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Program kapsamında RTÜK tarafından hazırlanan etik ilkeler tanıtım filmi izletilirken, yayıncılara rehberlik eden 8 temel ilke ele alındı. Söz konusu ilkeler "Mağduru Değil, Faili Göster", "Şiddeti Meşrulaştırma", "Saygın Değil, Suçlu", "Mücadeleyi Destekle", "Çocuklara Örnek Ol", "Güçlü Kadını Anlat, Kadını Güçlü Anlat", "Cezayı Yayınla, Adaleti Göster" ve "Destek Al, Destek Ver" başlıklarından oluştu.

Kadınların medyada yalnızca şiddet haberleri üzerinden temsil edilmemesi gerektiğini belirten Güler, kadınların bilim, sanat, eğitim, ekonomi, spor ve toplumsal yaşamın her alanındaki başarılarının görünür kılınmasının önemine işaret etti. Güler, "Bir insanın yaşadığı acı, reyting unsuruna dönüştürülmemelidir. Kadınların yalnızca mağduriyetleriyle değil; karar alan, üreten, yöneten ve toplumsal hayata katkı sağlayan bireyler olarak da temsil edilmesini önemsiyoruz. Bizim için başarı, etik ilkelerin sayısıyla değil, yayıncılık anlayışında oluşturduğu değişimle ölçülmelidir. Sorumlu yayıncılık, yalnızca sorunu göstermek değil, çözüm yollarını da görünür kılmaktır" ifadelerini kullandı.

Geleceğin iletişimcilerine meslek etiği vurgusu

Konuşmasının sonunda iletişim fakültesi öğrencilerine seslenen Güler, editoryal tercihlerin aynı zamanda bir sorumluluk tercihi olduğunu belirterek, iletişim eğitiminin yalnızca teknik beceriler kazandırmakla sınırlı kalmaması, güçlü bir meslek etiği anlayışını da geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Panelde akademisyenler tarafından medyanın kadına yönelik şiddetin görünürlüğü ve toplumsal algı üzerindeki etkisi, iletişim alanının sorumlulukları çerçevesinde değerlendirildi. BM Kadın Birimi (UN Women) çağrısına da destek verilen program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve gençlerle çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı