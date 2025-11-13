RTÜK Üyelikleri İçin Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı
TBMM, RTÜK'ün boşalan üyelikleri için yapılan seçim sonuçlarını Resmi Gazete'de duyurdu. Genel Kurulda yapılan seçimle Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir, AK Parti Grubu'na ait RTÜK üyeliklerine seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Genel Kurulun 12.11.2025 tarihli 16'ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel