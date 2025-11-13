RTÜK Üyelikleri İçin Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyelikleri için seçime dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Genel Kurulun 12.11.2025 tarihli 16'ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi. - ANKARA