RTÜK düşen uçakla ilgili yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması gerektiğini açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması gerektiğini açıkladı.

RTÜK, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmelerin, resmi makamlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve bu süreçte yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
