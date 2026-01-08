RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan paylaşımda, "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sosyal medya hesabından 'güçlü aile, güçlü millet' notuyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda; yayınların 'Ailenin Korunması İlkesine' aykırı olamayacağı ve ailenin önemi hatırlatılarak, "Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA