Haberler

RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınların ailenin korunması ilkesine aykırı olmaması gerektiğini belirtti ve ailenin toplumdaki önemini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan paylaşımda, "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sosyal medya hesabından 'güçlü aile, güçlü millet' notuyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda; yayınların 'Ailenin Korunması İlkesine' aykırı olamayacağı ve ailenin önemi hatırlatılarak, "Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar