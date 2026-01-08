RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınların ailenin korunması ilkesine aykırı olmaması gerektiğini belirtti ve ailenin toplumdaki önemini vurguladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan paylaşımda, "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sosyal medya hesabından 'güçlü aile, güçlü millet' notuyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda; yayınların 'Ailenin Korunması İlkesine' aykırı olamayacağı ve ailenin önemi hatırlatılarak, "Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel