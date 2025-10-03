RTÜK'ten 6 Yayıncıya Para Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) 6 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirdiği toplantıda televizyonların yayın ihlallerini değerlendirdi. Kurum tarafından 6 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

RTÜK'ten 'Netanyahu' ifadesine ceza

Üst Kurul toplantısında TELE1 kanalında yayınlanan 'Türkiye'nin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahu'dan Farkı Ne?' şeklinde ekrana yansıtılan KJ'nin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ve iftira niteliğinde ifadeler içerdiği vurgulandı. Bu nedenle TELE1 televizyonuna, yayınların 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

TELE1'e 'Alevilerin haini çoktur' ifadesine yaptırım

TELE1 Televizyonu'na bir ceza da Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici söylemler nedeniyle uygulandı. Söz konusu televizyonda yayınlanan '4 Soru 4 Yanıt' programında Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' sözlerinin 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmüne aykırı olduğu tespit edildi. Bu nedenle TELE1 Televizyonu'na üst sınırdan idari para cezası verildi.

Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan 'Sözün Aslı' programında CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Gürsel Tekin'in mahkemece İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasını ve emniyet güçlerinin CHP il binası önünde güvenlik önlemi almasını darbe girişimi olarak nitelendirmesi de ele alındı. Söz konusu yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevcut hükümetin de darbe girişimi iddialarının müsebbibi olarak gösterildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle Sözcü TV'ye 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.' hükmünü ihlalden üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' adlı programda Murat Kubilay'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadelerin de kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu tespit edildi. Bu nedenle Halk TV'ye 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verildi.

Meltem TV'ye 'dezenformasyon' cezası

Meltem TV'de yayınlanan 'Eylül Han ile Gündem Özel' programında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı üzerinden dile getirdiği iddiaların gerçekliği ispat edilmiş gibi kesin bir dille ve taraflı bir şekilde izleyici ile paylaşılması da Üst Kurul toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlanan bu iddiaları ekranına taşıyan Meltem TV'ye 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz 'hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Üst Kurul 'İçel Gündemi' isimli programda İzmir'de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmaması gerekçesiyle SUN TV'ye de 'Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmünün ihlali sebebiyle üst sınırdan idari para cezası verdi. - ANKARA