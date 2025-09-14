Haberler

RTÜK Başkanı Alevilere Yönelik Nefret Söylemini Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 ekranlarında Alevilere karşı söylenen ifadeleri kınayarak, bu tür nefret söylemlerinin toplumsal barışı bozduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 ekranlarında Alevilere karşı söylenen ifadeyi kınadı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Dolmabahçe'de kritik kabul! Erdoğan'dan İsrail'e net bir mesaj var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.