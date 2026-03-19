RTEÜ'de öğrenciler iftarda buluştu

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ), TÜGVA ve Yeniler Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen ve yaklaşık 700 kişinin katıldığı "Büyük Kampüs İftarı" yoğun katılımla gerçekleşti.

RTEÜ'de Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu düzenlenen organizasyonla hayat buldu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Yeniler Topluluğu iş birliğinde düzenlenen "Büyük Kampüs İftarı", yaklaşık 700 kişinin katılımıyla kampüste adeta şölen havasında geçti. Kurulan iftar sofralarında öğrenciler, akademisyenler ve davetliler aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın bereketini birlikte paylaştı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi atmosfer oluşurken, katılımcılara çay, patlamış mısır, Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Yoğun ilginin olduğu programa Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ile TÜGVA Rize İl Temsilcisi Seyyit Ahmet Seven katıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı