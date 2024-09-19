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Seydikemerli Öğretmen Seda Yılmaz, Romanya'da Altın Madalya Kazandı

Seydikemerli Öğretmen Seda Yılmaz, Romanya'da Altın Madalya Kazandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Seda Yılmaz, Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen uluslararası gastronomi yarışmasında altın madalya kazanarak Seydikemer'i gururlandırdı. 14 ülkenin katıldığı 10. Black Sea Fish Festival Gastronomi Yarışması'nda, Yılmaz balık ve deniz ürünleri ana yemek kategorisinde gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni, Romanya'da gerçekleştirilen uluslararası yarışmada başarısıyla Seydikemer'i gururlandırdı.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Seda Yılmaz, 14-15 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen 10. Black Sea Fish Festival Gastronomi Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. 14 ülkenin katılım gösterdiği ve 87 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada, Yılmaz, balık ve deniz ürünleri ana yemek kategorisinde hazırladığı muhteşem lezzetiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl ki festivalde, deniz ürünlerinin kullanımıyla ilgili yenilikçi tekniklerin ve yerel tatların ön planda olduğu yarışma, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Seda Yılmaz'ın uluslararası alanda elde ettiği başarı, hem kendi kariyeri hem de eğitim verdiği okul için gurur kaynağı oldu. Yılmaz ise kazandığı madalya ile hem ülkesini hem de mesleğini uluslararası platformda temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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