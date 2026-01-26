Haberler

Rojin Kabaiş'in aileler için çektiği son videoları ortaya çıktı
Van'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in aileler için çektiği videoda çocuklarla iletişimde öfke kontrolünün önemi vurgulanıyor.

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, aileler için çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. Rojin, videoda çocuklar üzerinden ailelere 'öfke' kontrolü uyarısında bulunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024'te kayboldu. Talihsiz kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabaiş'in babası adalet mücadelesine devam ederken, Rojin'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin'in ebeveynlere yönelik çektiği videoda 'öfke' kontrolünden bahsettiği görülüyor. Rojin video kaydında, "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor" ifadelerini kullanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
