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Rizeliler Kış Eğlencesi İçin Ayder Yaylası'na Akın Ettiler

Rizeliler Kış Eğlencesi İçin Ayder Yaylası'na Akın Ettiler
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Hafta sonunu eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isteyen Rizeliler, 1 metreyi bulan kar kalınlığıyla Ayder Yaylası'na giderek kayak ve mangal keyfi yaşadı.

Hafta sonunu eğlence ile değerlendirmek isteyen Rizeliler kar kalınlığı 1 metreyi bulan Ayder Yaylası'na akın etti.

Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da tercih edilirlik unvanını koruyor. Hafta sonunu ailecek eğlence ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar geçmişte olduğu gibi bu yıl da gözde turizm merkezi Ayder Yaylası'nı tercih diyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını duyan vatandaşlar kaymak için kullandıkları naylon poşetlerini alarak Ayder Yaylası'na geldi. Festival alanında kendilerinin oluşturduğu pistten kayan vatandaşlar keyifli vakitler geçirdi.

Ayder Yaylası'nda keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden İsmail Akmermer "Ayder çok güzeldi. Kaydık, mangalımızı yaptık, eğlendik. Kar süper, hava da güzeldi. Şimdide yollar buz tutmadan dönüyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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