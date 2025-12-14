Haberler

Karadeniz insanı yine pratik zekasını konuşturdu

Rize'de Talat Bayraktar, dış cephe boyası için geliştirdiği yenilikçi iskele yöntemiyle zamandan ve iş gücünden tasarruf sağladı. Ahşap iskeleyi bir kamyonun kasasına kurarak, işlemi pratik bir hale getirdi.

Rize'de iki katlı binasının dış cephesini boyatmak isteyen bir vatandaş, iskeleyi taşıma ve söküp takma zahmetinden kaçınmak için geliştirdiği pratik çözümle görenleri kendisine hayran bıraktı.

Rize'de bir vatandaşın dış cephe boyası için yaşadığı iskele sorununa ürettiği sıra dışı çözüm, pratik zekanın en net örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Merkeze bağlı Pazarköy köyünde yaşayan Talat Bayraktar, iki katlı binasının dış cephesini boyatmak için iskele kurdurmak istedi ancak iskelecilerle anlaşamayınca çözümü kendi imkanlarıyla buldu. Metal iskelede sökme ve kurma işlemlerinin hem zahmetli hem de zaman alıcı olacağını düşünen Bayraktar, ahşap iskelede ise taşıma işinin ciddi insan gücü gerektireceğini hesapladı. Bunun üzerine "iş başa düştü" diyen Bayraktar, Rizelilere özgü pratik zekasını devreye sokarak ahşap iskeleyi bir kamyonun kasasına kurdu. Bu sayede iskele sökülmeden, cephe değişikliklerinde kamyonla kolayca taşınabilir hale getirildi. Hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlayan yöntemle dış cephe boyası sorunsuz şekilde tamamlandı. Önce düşünüp ardından uygulayan Bayraktar'ın ortaya koyduğu bu çözüm, görenlerin takdirini toplarken, "Rizeli pratikliği" bir kez daha kendini gösterdi.

"Çözümü iskeleyi arabanın üzerine kurmakta buldum"

İskeleyi binanın etrafında döndürmenin kolaylaşması için kamyonun kasasına kurduklarını dile getiren Talat Bayraktar "İskelecilere kızdık, kendi iskelemizi aracın üzerinde kurduk. Demir iskele kuracaktım ancak bozup yapmasının zor olacağını düşündüm. O nedenle kalaslarla bir iskele kurmayı düşündüm ama bu kez de onu taşımak zor olacak, insan gücü gerekli diye düşündüm. Çözümü iskeleyi arabanın üzerine kurmakta buldum. Bu sayede insan gücü olmadan binanın etrafında döneriz diye düşündüm. İşi halletmiş oluruz dedim. Düşündüğüm gibi de oldu. Rizeli zekası diyelim artık" ifadelerini kullandı. - RİZE

