Rize Valisi Baydaş'a Yeşilay'dan 'Bağımsızlık Neferleri Üstün Hizmet Madalyası'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bağımlılıkla mücadeleye sunduğu katkılar ve Yeşilay çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı, Yeşilay tarafından ilk kez verilen 'Bağımsızlık Neferleri Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yeşilay tarafından düzenlenen Yeşilay Şube Başkanları İstişare Toplantısı'na katıldı. Program kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları ve Yeşilay faaliyetlerine sunduğu katkılar dolayısıyla Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a "Bağımsızlık Neferleri Üstün Hizmet Madalyası" takdim edildi. Söz konusu madalya, Yeşilay tarafından bugüne kadar ilk kez verildi.

Yeşilay Kampüsü Türkiye'de örnek olacak

Toplantıda konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2026 yılının Rize genelinde "Bağımsızlık ve Yeşilay Yılı" ilan edildiğini belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Valilik koordinasyonunda hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Yeşilay Yaşam Kampüsü hakkında bilgi verdi. Vali Baydaş ayrıca, Rize'de bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile Yeşilay işbirliğinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise toplantıda yaptığı konuşmada "Sayın Valimiz İhsan Selim Baydaş, Yeşilay çalışmalarına güçlü bir vizyon kazandırarak özellikle Yeşilay Kampüsü projesiyle Türkiye'ye örnek bir model ortaya koymuştur. 2026 yılında Rize'de yürütülen faaliyetlerle önemli bir farkındalık oluşturulmuş, bağımlılıkla mücadelede değerli adımlar atılmıştır. Bu katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, ilk kez takdim ettiğimiz 'Bağımsızlık Neferleri Üstün Hizmet Madalyası'nı sunmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın Rize genelinde "Bağımsızlık ve Yeşilay Yılı" kapsamında yıl boyunca çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda düzenlenen SNX Türkiye Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Yeşilay Zirve Kupası Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası gibi organizasyonlarla gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları ön plana çıktı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

