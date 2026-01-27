Haberler

Yenisi yapılınca eski caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde 1975 yılında inşa edilen Merkez Camii, yeni caminin yapımının ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Köy muhtarı Bahri Taşkın öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmaları sonucu, yeni cami 1,5 yılda tamamlandı ve eski caminin minaresi güvenli bir şekilde yıkıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yeni caminin yapımı tamamlanınca eski caminin minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Sahil Köyü'nde 1975 yılında inşa edilen ve zamanla yıpranan Merkez Camii'nin yenilenmesi için köy muhtarı Bahri Taşkın öncülüğünde çalışma başlatıldı. Mevcut cami arsasının köye devredilememesi üzerine, arsa sahibinin hibe ettiği 300 metrekarelik alanda yeni cami ve lojman yapılmasına karar verildi. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan yeni caminin ibadete açılmasının ardından, eski cami için yıkım kararı alındı. Eski cami ve minaresi, iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmasıyla güvenli şekilde yıkıldı.

Minarenin yıkıldığı anlar ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
