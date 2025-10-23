Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar gibi görünen su deposu şaşkınlık yarattı

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar görünümlü su deposu görenleri şaşırtıyor. Dua okumak için tepenin başındaki mezar sandığı yapının yanına gittiğinde su deposu olduğunu görünce çok şaşırdığını söyleyen vatandaşın sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda uzaktan gördüğü yapıyı manzaraya karşı yapılmış mezarlık zanneden Hüseyin Demirci isimli vatandaş, dua okumak için tepeye gitti. Demirci, gördüğü manzara karşısında ise hayrete düştü. Mezarlık zannettiği ahşap yapının su deposuna ait bir alan olduğunu gören Demirci, o anları kayıt altına aldı. Cep telefonu kamerasıyla olayı kayıt altına alan Demirci, "İlk baktığımda gerçekten mezar sandım. Yaklaşınca ahşap bir depo yapısı olduğunu fark ettim. Ayder'de doğa da, yapılar da bazen insanı şaşırtıyor" dedi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında esprili yorumlara konu oldu. - RİZE