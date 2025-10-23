Haberler

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar gibi görünen su deposu şaşkınlık yarattı

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar gibi görünen su deposu şaşkınlık yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayder Yaylası'nda bir vatandaş, uzaktan mezar sandığı zannedilen bir su deposunu keşfetti. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler esprili yorumlara neden oldu.

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar görünümlü su deposu görenleri şaşırtıyor. Dua okumak için tepenin başındaki mezar sandığı yapının yanına gittiğinde su deposu olduğunu görünce çok şaşırdığını söyleyen vatandaşın sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda uzaktan gördüğü yapıyı manzaraya karşı yapılmış mezarlık zanneden Hüseyin Demirci isimli vatandaş, dua okumak için tepeye gitti. Demirci, gördüğü manzara karşısında ise hayrete düştü. Mezarlık zannettiği ahşap yapının su deposuna ait bir alan olduğunu gören Demirci, o anları kayıt altına aldı. Cep telefonu kamerasıyla olayı kayıt altına alan Demirci, "İlk baktığımda gerçekten mezar sandım. Yaklaşınca ahşap bir depo yapısı olduğunu fark ettim. Ayder'de doğa da, yapılar da bazen insanı şaşırtıyor" dedi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında esprili yorumlara konu oldu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Haftalarca yok! İlkay Gündoğan'ın sakatlığı belli oldu

Yıldız futbolcudan taraftarı kahreden haber
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.