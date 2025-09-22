Rize'de Sel ve Heyelan Sonrası Askeri Helikopterlerle Yardım Faaliyetleri Başlatıldı

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapanınca askeri helikopterlere büyük görev düştü. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanınca bölgeye ulaşım havadan helikopterlerle sağlanıyor.

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı.

Bölgeye 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı. Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınırken, yaylaya giden helikopterler Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşların da tahliye çalışmalarına başladı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile vatandaşlar bulundukları bölgeden alınarak Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye ediliyor. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılırken, sağlık personeli takviyesi de yapılıyor.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşlarımızın yanındadır" denildi. - RİZE