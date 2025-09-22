Haberler

Rize'de Sel ve Heyelan Sonrası Askeri Helikopterlerle Yardım Faaliyetleri Başlatıldı

Rize'de Sel ve Heyelan Sonrası Askeri Helikopterlerle Yardım Faaliyetleri Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Ayder Yaylası'na ulaşım askeri helikopterlerle sağlanıyor. Rize Artvin Havalimanı, yardımların koordine merkezi haline getirildi.

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapanınca askeri helikopterlere büyük görev düştü. İlçenin Ayder Yaylası ve Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar ile ulaşımı sel ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanınca bölgeye ulaşım havadan helikopterlerle sağlanıyor.

İlçeye bağlı birçok köy ve yaylaya kara yolu ile ulaşım sağlanamazken, havanın dün öğleden sonra açması ile birlikte Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yardımlar taşınmaya başladı.

Bölgeye 5 askeri helikopter gönderilerek havadan yardım çalışmaları başlatıldı. Rize Artvin Havalimanı, yardım ve koordinasyon merkezi haline getirildi. Sağlık ekipleri, gıda, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından bölgeye helikopterlerle taşınırken, yaylaya giden helikopterler Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşların da tahliye çalışmalarına başladı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile vatandaşlar bulundukları bölgeden alınarak Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye ediliyor. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılırken, sağlık personeli takviyesi de yapılıyor.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşlarımızın yanındadır" denildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Şara'dan manidar poz
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.