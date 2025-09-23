Rize'de Sel Sonrası Kar Yağışı, Yaylalara Helikopterle Yardım Yapılıyor

Rize'de hafta sonu meydana gelen sel ve heyelanlar ardından yaşanan kar yağışı ile Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalara karayolu ile ulaşım sağlanamayınca helikopterle yöre halkının ihtiyaçları karşılanıyor.

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesi selden ve heyelanlardan büyük zarar gördü. İlçenin yüksek kesimleri de kar etkisine girerken, yaylalarda kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Yayla yolları kardan kapanınca yardıma dünden itibaren askeri helikopterler koştu. Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yaylalara temel ihtiyaç malzemeleri taşınmaya başladı. Dün başlayan sevkiyatlar bugün de devam ederken, 2 bin 700 metre rakımdaki Avusor Yaylası'na gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından helikopterlerle taşındı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yayla yollarını açmak için çalışmaları sürüyor. - RİZE