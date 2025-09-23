Haberler

Rize'de Sel Sonrası Kar Yağışı, Yaylalara Helikopterle Yardım Yapılıyor

Rize'de Sel Sonrası Kar Yağışı, Yaylalara Helikopterle Yardım Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan yayla yollarına kar yağışının ardından askeri helikopterlerle gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşınıyor.

Rize'de hafta sonu meydana gelen sel ve heyelanlar ardından yaşanan kar yağışı ile Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalara karayolu ile ulaşım sağlanamayınca helikopterle yöre halkının ihtiyaçları karşılanıyor.

Rize'de hafta sonu etkili olan yağışların ardından özellikle Çamlıhemşin ilçesi selden ve heyelanlardan büyük zarar gördü. İlçenin yüksek kesimleri de kar etkisine girerken, yaylalarda kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Yayla yolları kardan kapanınca yardıma dünden itibaren askeri helikopterler koştu. Rize Artvin Havalimanı'ndan askeri helikopterlerle yaylalara temel ihtiyaç malzemeleri taşınmaya başladı. Dün başlayan sevkiyatlar bugün de devam ederken, 2 bin 700 metre rakımdaki Avusor Yaylası'na gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri havalimanından helikopterlerle taşındı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yayla yollarını açmak için çalışmaları sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler görevden alındı

Kreşteki skandala bakanlık el attı! Öğretmenler için yolun sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.