Rize'de Sel Faciası Yaban Hayatı da Olumsuz Etkiledi

HABER: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyünde, günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar sonrası sel ve heyelanlarla birlikte yaban hayatını da etkileyen ilginç görüntüler ortaya çıktı. Köye inen iki yavru ayı, araç tüneline sığındı.

Kentte 3 gündür aralıksız devam eden yağış nedeniyle birçok bölgede yollar kapandı, dereler taştı. Afetten etkilenen yalnızca yerleşim alanları olmadı; yiyecek bulmakta zorlanan iki yavru ayı da köye indi. Çaresiz kalan yavru ayılar, Güneyce köyündeki bir araç tüneline sığındı.

O esnada özel aracıyla Rize istikametine ilerleyen vatandaş Aptullah Akbulut, tünelde yavru ayıları fark ederek cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, ayıların uzun süre tünelde yürüdüğü, ardından yeniden dağlara çıkarak gözden kaybolduğu görüldü.