Rize'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Ardeşen ilçesinde operasyon düzenlendi. Özel bir işletmede konakladıkları tespit edilen T.D. (32), S.T. (30), E.İ. (33) ve G.G. (23) isimli şahısların kaldıkları oda ile araçlarında jandarma ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.