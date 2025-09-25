Haberler

Rize'de Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Helikopterle Kurtarıldı

Rize'de Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Helikopterle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardeşen ilçesinde yaşanan şiddetli yağışların ardından Nolaşkari Yaylası'nda mahsur kalan 91 yaşındaki S.A., jandarma helikopteri ile kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Rize'de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yolu kapanan Ardeşen ilçesi Nolaşkari Yaylasında mahsur kalarak göğüs ve ayaklarından rahatsızlanan 91 yaşındaki yaşlı kadın Ayder Yaylası'na getirilerek askeri helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi.

İlçenin Tunca beldesi Nolaşkari Yaylasında S.A. isimli yaşlı kadın Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopter ile jandarma ekiplerinin havadan müdahalesiyle kurtarıldı. Göğüs ve ayak rahatsızlıkları bulunan yaşlı kadın için sağlık ekipleri harekete geçti. Jandarma Havacılık Komutanlığı'na ait S-70 Skorsky tipi helikopter, Ayder Yaylası üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Ayçiçek'i alarak Rize Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Erdoğan'a açıldı
Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi

Sanat dünyasında deprem! Ünlü grup sahne faaliyetlerini durdurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.