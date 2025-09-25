Rize'de Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Helikopterle Kurtarıldı

Rize'de geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yolu kapanan Ardeşen ilçesi Nolaşkari Yaylasında mahsur kalarak göğüs ve ayaklarından rahatsızlanan 91 yaşındaki yaşlı kadın Ayder Yaylası'na getirilerek askeri helikopterle alınıp hastaneye sevk edildi.

İlçenin Tunca beldesi Nolaşkari Yaylasında S.A. isimli yaşlı kadın Jandarma Havacılık Komutanlığına ait S-70 Skorsky tipi helikopter ile jandarma ekiplerinin havadan müdahalesiyle kurtarıldı. Göğüs ve ayak rahatsızlıkları bulunan yaşlı kadın için sağlık ekipleri harekete geçti. Jandarma Havacılık Komutanlığı'na ait S-70 Skorsky tipi helikopter, Ayder Yaylası üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Ayçiçek'i alarak Rize Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - RİZE