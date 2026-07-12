Keçinin bardaktan çay içtiği görüntüler herkesi tebessüm ettirdi

Rize'de bardaktan çay içen keçinin görüntüsü sosyal medyada yürekleri ısıttı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat köyünde Batuhan Yağcı'ya ait keçileri izleyen komşuları Abdullah Kantar, o esnada içtiği çayı keçiye doğru uzattı. Bardağa uzanan keçi bu kez çayı içmeye başladı. O görüntüleri kaydeden Kantar, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Görenlerin içini ısıtan görüntüler izleyenlerden beğeni topladı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı