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Rize'nin Hamlakit Yaylası'nda kaybolan Rus turistler sağ olarak bulundu

Rize'nin Hamlakit Yaylası'nda kaybolan Rus turistler sağ olarak bulundu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Hamlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Rus turistler, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gece boyunca süren çalışmalar sonucu bulundu. Sağlık durumları iyi olan turistler güvenli şekilde ilçe merkezine getiriliyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi'ndeki Hamlakit Yaylası'nda kaybolduğu bildirilen Rus turistlere, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Hamlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda JAK ekipleri turistlerin yerini tespit etti.

Ekiplerin ulaştığı Rus turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk kontrolleri bölgede yapılan turistler, güvenli şekilde bulundukları alandan alınarak Çamlıhemşin ilçe merkezine getiriliyor.

Olayla ilgili gerekli işlemler sürerken, yetkililer özellikle yayla ve dağ rotalarında yürüyüş yapacak vatandaşlar ile turistlere, hava koşullarını dikkate almaları, güzergahlarını önceden yetkililere veya yakınlarına bildirmeleri ve gerekli ekipmanlarla yola çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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