Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de Kahvehaneye Sığınan Sokak Köpeğine Sopayla Şiddet Uyguladı

Yerel Haberler

Rize'nin Müftü mahallesinde ÇAYKUR'dan emekli olduğu öğrenilen A.Ç. adlı bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeğe elindeki ahşap sopayla birçok kez vurdu. Köpeğin şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.

GENÇAĞA KARAFAZLI
Rize'nin Müftü mahallesinde ÇAYKUR'dan emekli olduğu öğrenilen A.Ç. adlı bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeğe elindeki ahşap sopayla birçok kez vurdu. Köpeğin şiddete uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.
Rize Müftü Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda bir kahvehanenin kaldırıma bitişik verandasına sığınan köpeğe ÇAYKUR emeklisi A.Ç. adlı bir kişi elindeki sopa ile saldırdı. A.Ç.'nin, kahvehaneye girerek köpeğe birçok kez vurmasına rağmen, köpek oradan kaçana kadar, etraftaki insanların şiddet olayına tepki göstermemesi dikkat çekti.
Hayvana uygulanan şiddet işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Rize Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title