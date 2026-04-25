Rize'de "Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi" Kuruldu: "Sadaka Değil, Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz"

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde çay üreticileri, "düşük fiyatlar ve kota baskısına" karşı "Fındıklı Çay Üreticisi Meclisi"ni kurdu. Meclis, Fındıklı'nın 32 köy ve mahallesinin 22'sinde doğrudan üreticilerin katılımıyla kuruldu. Meclis üyesi Kamil Kadıoğlu, "Bizler sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz. Fındıklı'dan yaktığımız bu çoban ateşinin tüm Karadeniz'de umut olacağına inanıyoruz. Toprağımız, paramız, kararımız bizim" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çay üreticileri artan gübre fiyatları, enflasyon ve kota ve kontenjan uygulamalarına karşı bir araya gelerek Fındıklı Çay Üreticileri Meclisini kurduklarını ilan etti. Meclis ana koordinasyon grubu üyesi Kamil Kadıoğlu Çay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Yıllardır Karadeniz'in sarp yamaçlarında alın teri döken biz çay üreticilerinin kaderi tarlaya hiç girmeyenlerin masa başında aldığı kararlara terk edilmiştir. Artan gübre fiyatları, enflasyon karşısında eriyen gelirimiz, gasp edilen destekleme primleri ve kotalar bahane edilerek özel sektörün dayattığı taban fiyatın altındaki sömürü alımları karşısında üretici savunmasız bırakılmıştır. Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi, bıçağın kemiğe dayandığı bu düzene dur demek için üreticinin kurtarıcı beklemeden kendi hakkını bizzat savunmak zorunluluğundan doğmuştur."

"Temel amacımız hakça fiyat ve özel sektöre karşı mücadeledir"

Bizler gücümüzü kapalı orta kapılar ardında değil, doğrudan topraktan alıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana Fındıklı ilçemizin 32 köy ve mahallesinin 22'sinde bizzat üreticilerimizin katılımıyla geniş çaplı halk toplantıları gerçekleştirdik. Her köy ve mahallede kendi yerel meclislerimizi kurduk. Bu toplantılarda hür irade ile seçilen 100 kişilik öncü temsilci heyetimizle ana koordinasyon grubumuzu oluşturduk ve sahada sarsılmaz bir sivil inisiyatif inşa ettik. Temel amacımız hakça fiyat ve özel sektöre karşı mücadeledir. Fiyatların gerçek saha maliyetleri üzerinden belirlenmesini sağlamak. Üreticiyi tüccarın insafına terk eden taban fiyatın altındaki özel sektör dayatmalarını reddetmek, kırmak. Hasat dönemindeki yığılmaları kota sorununu ve çaydaki kalite kaybını önlemek amacıyla bölgesel ve bilimsel bir tarım takvimi oluşturarak planlı kademeli geçişi sağlamak tarıma.

Fahiş çay toplama ücretlerine bir standart getirerek üreticinin maliyet yükünü hafifletmek. Atalarımızdan miras kalan Meci kültürünü yeniden canlandırarak tarlalara omuz omuza büyük bir dayanışma ruhuyla girmek. 2025'te sıfırlanan devlet destekleme priminin geri getirilmesi ve bankalardan promosyon hakkımızın yasal yollarla söke söke alınması. Çay Kanunu başta olmak üzere üreticiyi ilgilendiren tüm sözleşme ve yasal süreçlerde söz, yetki ve kararın doğrudan üreticide olmasını sağlamak. Bizler sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz. Fındıklı'dan yaktığımız bu çoban ateşinin tüm Karadeniz'de umut olacağına inanıyoruz. Topraımız, paramız, kararımız bizim."

Kaynak: ANKA