Rize'de Mevzuata Aykırı 9 Ton 750 Kilogram Gıdaya El Konuldu

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimde, etiket bilgisi bulunmayan ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 9 ton 750 kilogram gıda ürünü ele geçirildi.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, internet üzerinden Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı ürün satışı yapıldığına ilişkin 174 Alo Gıda hattı ve CİMER üzerinden gelen çok sayıdaki ihbar üzerine harekete geçti.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli olarak, 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilen denetimde, usulsüz şekilde gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi.

Gıda kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde; etiket bilgisi bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve tüketime uygun olmayan zeytin olmak üzere toplam 9 ton 750 kilogram ürün depoda ele geçirildi. Söz konusu ürünlere, mevzuata ve halk sağlığına aykırı oldukları gerekçesiyle el konuldu.

Yetkililer, kanuna aykırı faaliyet gösteren işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağını; el konulan ürünlerin ise mülkiyetinin kamuya geçirilerek imha edileceğini bildirdi.

Öte yandan, işletmede bulunan kavurma ve tereyağı ürünlerinden, mevzuata uygunluk analizleri için numune alındı. Laboratuvar sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, ek idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve güvenilir olmayan gıdaların üretim, satış ve piyasaya arzının engellenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA