Rıdvan Can, Türk İnternet Medya Birliği Bölge Başkanlığına Atandı

Rıdvan Can, Türk İnternet Medya Birliği Bölge Başkanlığına Atandı
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Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Van temsilcisi Rıdvan Can, yapılan yönetim kurulu toplantısında TİMBİR Bölge Başkanlığına getirildi. Can, bu onurlu göreve layık görüldüğü için teşekkürlerini iletti.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Bölge Başkanlığı görevine birliğin Van temsilcisi Rıdvan Can getirildi.

Cumhurbaşkanlığının 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesiyle resmiyet kazanan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), ilk genel kurulunu 15 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Bu genel kurulda TİMBİR Van temsilcisi seçilen ve halen bu görevi aktif olarak yapan gazeteci Rıdvan Can, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve TİMBİR Teşkilat Başkanı Cengiz Aksan'ın başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan yönetim kurulu kararı ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Bölge Başkanlığına getirildi.

Bölge başkanlığı görevine getirilen Rıdvan Can, "Türk İnternet Medya Birliğinin (TİMBİR) kuruluşundan bu yana Van temsilciliğini yapıyorum. Bölge başkanlığı görevine layık görülmüş olmak benim için onur vericidir. Beni bu onurlu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Dr. Süleyman Basa ve Teşkilat Başkanımız Cengiz Aksan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve bölge başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

35 yıllık meslek hayatında önemli çalışmalarda bulunan Rıdvan Can, TSYD tarafından düzenlenen yarışmalarda 2 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye ikinciliği elde etmiştir. Can, Van'da yayın hayatını sürdüren Starvanhaber.com haber sitesinin imtiyaz sahibi ve yöneticiliğini yapıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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