Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçedeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Çatı katındaki malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
