Haberler

Takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz döner sürprizi

Takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz döner sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde restoran işletmecisi Ümit Yıldız, karne gününde takdir belgesi alan öğrencilere ücretsiz döner ikram ederek başarıyı teşvik eden örnek bir davranış sergiledi. Kampanya sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde restoran işletmecisi Ümit Yıldız, karne gününde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız, takdir belgesi alan öğrencilerin belgelerini getirmesi halinde ücretsiz döner ikramında bulundu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde restoran işletmecisi Ümit Yıldız, karne gününde örnek bir davranışa imza attı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı jest, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de başarıyı teşvik eden güzel bir motivasyon örneği oldu. Etkinlik, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı eğitim anlamında desteklemek diyen Ümit Yıldız, "Toprakkale'de esnaflık yapıyoruz. Çocuklarımıza teşvik amaçlı ilk dönemlerini bitirmesinden kaynaklı takdir alan öğrencilerimize bu şekilde bir kampanya düzenledik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklardan olsun, ailelerinden olsun, ilçe esnaflarımızdan olsun. Bu kampanyamız pazar gününe kadar devam edecek. Takdir belgesini getiren öğrencilerimiz, özellikle ailesiyle gelenler bu şekilde ödüllendireceğiz. Amacımız çocukları daha böyle derslerine yatkın, daha çalışkan, daha verimli olmaları. Bir nevi teşvik amaçlı, bir nevi destek amaçlı. Hani esnaf olarak üstümüze düşen görevi üstlendik. Bu şekilde bir şey yapmaya karar verdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun