Ressam Hatai Abdullayev'den Trajik Bir Anma Portresi

Ressam Hatai Abdullayev'den Trajik Bir Anma Portresi
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Edirne'de, İstanbul'da bıçaklı saldırıyla hayatını kaybeden genç kaykaycı Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresini çizen ressam Hatai Abdullayev, toplumsal olaylara dikkat çekiyor.

Toplumsal olayları tuvaline taşıyan ressam Hatai Abdullayev, İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin portresi ve kaykayını Edirne'de bir duvara çizerek yaşanan trajediye dikkat çekti.

Azerbaycan asıllı Türk ressam Hatai Abdullayev, İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) portresi ve kaykayını, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir istinat duvarına çizmeye başladı. Hatai Abdullayev, o anları resmederken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ressam Hatai Abdullayev, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın portresini de duvara resmetmişti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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