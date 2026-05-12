Doğa Savunucusu Reşit Kibar'ın Öldürülmesine İlişkin Davanın 5. Duruşması Yarın Görülecek
Artvin'in Cankurtaran bölgesinde doğa savunucusu Reşit Kibar'ın öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması yarın görülecek. Aynı gün çevre örgütleri tarafından 'Doğamıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz' etkinliği düzenlenecek.
Haber : Uğur İSTANBULLU
Artvin'in Cankurtaran bölgesinde Reşit Kibar'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması yarın görülecek. Davanın 14 Mayıs Perşembe de devam etmesi bekleniyor.
Arhavi'nin Çifteköprü mevkisinde yarın saat 17.00'de çevre örgütlerinin öncülüğünde, bazı siyasi partilerin de desteğiyle "Doğamıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz" etkinliği düzenlenecek.
Artvin'de çevre örgütleri, maden ve hidroelektrik santral (HES) projelerine karşı düzenlenecek etkinliğe katılmaya, Hopa merkezli "Cankurtaran Yaşam Savunması" ise yurttaşları Reşit Kibar davasını takip etmeye çağırdı.