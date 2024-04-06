Reşadiye Camii'nde Kadir Gecesi'nde dilencilik yasağına rağmen para toplandı

Eskişehir'in simgelerinden olan Reşadiye Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen etkinlikleri fırsata çeviren birçok dilenci valilik tarafından yasaklanmasına rağmen vatandaşlardan para topladı.

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen Kadir Gecesi nedeniyle Reşadiye Camii'nde özel etkinlikler gerçekleştirildi. Vatandaşlar gece boyunca organize edilen etkinliklere yoğun katılım gösterirken, dilenciler oluşan kalabalığı fırsata çevirdi. 11 Ekim 2023'te Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile dilencilik yapılması yasaklanmasına rağmen iş başına koyulan dilenciler, ibadet etmeye giden vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek para topladı. Bazı vatandaşlar hayır işlemek amacıyla dilencilere sadaka verirken, bazıları ise yasaklara uyulmamasına tepki gösterdi. Dilenciliğin yasaklanmasına ilişkin kararın alındığı gün açıklama yapan Eskişehir Valiliği, ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat etmeleri halinde her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtmişti. - ESKİŞEHİR