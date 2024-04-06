Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Reşadiye Camii'nde Kadir Gecesi'nde dilencilik yasağına rağmen para toplandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in simgelerinden olan Reşadiye Camii'nde Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen etkinlikleri fırsata çeviren birçok dilenci valilik tarafından yasaklanmasına rağmen vatandaşlardan para topladı.

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilen Kadir Gecesi nedeniyle Reşadiye Camii'nde özel etkinlikler gerçekleştirildi. Vatandaşlar gece boyunca organize edilen etkinliklere yoğun katılım gösterirken, dilenciler oluşan kalabalığı fırsata çevirdi. 11 Ekim 2023'te Eskişehir Valiliği tarafından alınan karar ile dilencilik yapılması yasaklanmasına rağmen iş başına koyulan dilenciler, ibadet etmeye giden vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek para topladı. Bazı vatandaşlar hayır işlemek amacıyla dilencilere sadaka verirken, bazıları ise yasaklara uyulmamasına tepki gösterdi. Dilenciliğin yasaklanmasına ilişkin kararın alındığı gün açıklama yapan Eskişehir Valiliği, ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat etmeleri halinde her türlü kolaylığın sağlanacağını belirtmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi Eskişehir İnsan Hakları Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title