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Rektör Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaret: Bölgesel kalkınma ele alındı

Rektör Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ziyaret: Bölgesel kalkınma ele alındı
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkıları ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Ankara'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, ÇAKÜ'nün kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkıları görüşüldü.

ÇAKÜ'nün bölgeye sağladığı katkılarından memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çankırı Karatekin Üniversitesinin kamu ve sanayi iş birliklerini arttırarak bölgeye sağladığı katkıları memnuniyetle karşılıyorum. Bu tür girişimlere her zaman destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Çiftçi ise, "Üniversite olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği Türkiye Yüzyılı misyonuyla geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Başarının, istikrarın, sürdürülebilirliğin, ekonominin, bilimin ve diğer pek çok unsurun yüzyılı olan Türkiye Yüzyılında üniversitemiz, milli çıkarları her şeyin üstünde tutarak ülkemize katma değer sağlayacak adımlar atmaktadır. Bu minvalde, yerel sorunlara çözüm üretme ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama vizyonu ile hareket ediyoruz. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğiyle tarımdan enerjiye birçok alanda projeler geliştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın desteğiyle bu çalışmalarımızı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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