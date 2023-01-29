Rektör atamaları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı. Söz konusu atama kararlarının Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel