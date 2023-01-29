Rektör atamaları Resmi Gazete'de Yerel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı. Söz konusu atama kararlarının Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Rektör Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Rektör atamaları Resmi Gazete'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.