Rektör Prof. Dr. Altun'dan RTS Kulüp üyelerine ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Radyo, Televizyon ve Sinema Kulübü öğrencileri ile bir araya geldi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile birlikte Radyo, Televizyon ve Sinema Kulübü öğrencilerini fakültelerinde ziyaret etti. Kulüp Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Macit ve kulüp başkan yardımcısı Ali Rıza Avcı'dan kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinledi. Kendisinden randevu talebinde bulunan öğrenci kulüplerini fakültelerinde ziyaret ederek, beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenci faaliyetlerini artırmak için ellerinden gelen desteği öğrencilere vermeye devam edeceklerini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan ödüllü 'Katran' filmini de izleyen Rektör Prof. Dr. Altun, çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ

