Haberler

Ünlü sunucu, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucu, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Televizyon programcısı Reha Muhtar, Bodrum'da rahatsızlanarak özel bir hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Eski eşi Deniz Uğur ve çocukları Bodrum'a gitti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar'ın, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan kontrollerin ardından Muhtar'ın kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastanede gözetim altında tutulan Muhtar'ın sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesi de Bodrum'a hareket etti.

Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a geldiklerini belirterek sevenlerinden dua istedi. Uğur paylaşımında, "Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımızın babalarının yanında olmaları ve sağlık durumunu takip etmeleri için Bodrum'a doğru yola çıktık. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Reha Muhtar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

Dünyanın beklediği zirveden ilk mesaj! Trump'ın İran planında tek şart
Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Korkuteli'nde kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam için seferber oldular

73 yaşındaki kayıp alzheimer hastasından sevindiren haber
Rakam inanılmaz! İşte bütün kurbanlıklarını satan besicinin 1 yılda kazandığı para

Kurbanlıkları satan besicinin 1 yılda kazandığı paraya bakın
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış

Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış