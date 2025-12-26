Haberler

Devrek'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi

Devrek'te Regaip Kandili coşku içerisinde idrak edildi
Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Regaip Kandili büyük bir coşkuyla kutlanarak, camiler dolup taştı. İlçe Müftüsü Murat Mutlu, bu mübarek zaman diliminin önemine vurgu yaptı ve milletin bu kutlu geceden bereket ve huzur bulmasını diledi.

Üç ayların başlangıcının ilk kandili olan Regaip Kandili Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edildi.

Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesinde kutlanan Regaip Kandili Devrek Merkez İbrahim Ağa ve diğer camilerde de coşku içerisinde kutlanırken, vatandaşların kandil nedeniyle camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandı. Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu, "Recep ayı ile birlikte rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç aylara bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanç, ibadet ve manevi hayatımızda müstesna bir yeri bulunan bu mübarek zaman dilimine bizleri eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz. İdrak ettiğimiz Regaip Kandili ise, üç ayların ilk manevi durağı, Rabbimize yönelişimizin ve O'nun rahmetine olan ümidimizin güçlü bir nişanesidir. Millet olarak bu kutlu gecenin gönüllerimize huzur, hayatlarımıza bereket getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Düzenlenen programın ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate gül suyunun yanı sıra ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK

