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Ravago Petrokimya İşçileri Eylemde: Grev Tehdidi Geldi

Ravago Petrokimya İşçileri Eylemde: Grev Tehdidi Geldi
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Ravago Petrokimya işyerindeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumunda ilerleme sağlanamayınca işçiler oturma eylemi başlattı. İşyeri temsilcileri, işverenin bütçe eksikliği ve Belçika yönetimine ikna edememesi gibi açıklamalarına tepki gösterdi.

Ravago Petrokimya işyerinde, Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sekizinci oturumunda ilerleme sağlanamaması üzerine işçiler eylem başlattı. İşçiler, günlerdir çeşitli şekillerde sürdürdükleri eylemlerine bugün oturma eylemiyle devam etti.

İş yeri temsilcileri Akın Damar ve Mehmet Yıldız'ın yönettiği eylemde açıklamayı yapan Damar, işverenin "bütçe yok" ve "Belçika yönetimini ikna edemiyoruz" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Damar, "Madem siz anlatamıyorsunuz, biz anlatalım. Bu sorumluluğu üzerinizden alalım" dedi. Şirketin pandemi ve deprem süreçlerinde üretim rekorları kırdığını hatırlatan Damar, "Zarar ediyoruz diyerek faturayı işçiye kesemezsiniz" diye konuştu.

İş güvenliği hatırlatması: "Canımız pahasına çalışıyoruz"

Petrokimya tesisinin çok tehlikeli iş sınıfında olduğunu hatırlatan Damar, 8 ay önce yaşanan elektrik kesintisi olayını örnek vererek, "Tüm üniteler, kimyasal buhar ve taşan reaktörler arasında mücadele etti. Bu görmezden gelinemez" dedi.

"Ya anlaşılır, ya da grevle karşılaşırsınız"

İş yeri temsilcisi Akın Damar, "Taleplerimiz net ve sonuna kadar arkasındayız. Ravago işçisi kararlı, Ravago işçisi hazır! ya taleplerimize kulak verirsiniz ya da anayasal hakkımız olan grevle görkemli bir direnişe şahit olursunuz" ifadelerini kullandı.

Eylem, açıklamanın ardından sloganlarla devam etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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