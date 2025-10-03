Rasim Ünal Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İncesu Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş birliğiyle İncesu Saraycık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Rasim Ünal Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hayırsever Rasim Ünal, ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve mahalle sakinleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; "Aile Sağlığı Merkezlerimiz 1. basamak sağlık hizmetlerinde en önemli alanlarımızdır. Vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan bu merkezler, sağlık hizmetlerinin temel yapı taşıdır. İncesu Rasim Ünal Aile Sağlığı Merkezi, 2 birim olarak planlandı. Merkezimizde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, kanser taramaları, kronik hastalık takipleri, gebe ve bebek izlemi gibi birçok farklı hizmet sunulmakta" dedi.

Hayırsever Rasim Ünal ise, merkezin Saraycık Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni ederken, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş da; "Kayseri gerçekten hayırseverler şehri. Yeter ki ihtiyaç olsun, mutlaka bir hayırseverimiz devreye giriyor. Rasim Amcamız da burada güzel bir eser bıraktı. Allah ondan razı olsun. İnşallah ilçemize yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rasim Ünal Aile Sağlığı Merkezi dualar eşliğinde hizmete açıldı. - KAYSERİ