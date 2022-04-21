Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan Ayı'nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Selahattin Kocaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Şair ve Yazar Mevlana İdris oldu. "Çocuk ve Kitap Etkileşimi" konulu söyleşide çocuklarla ilgili hiçbir şeyde olduğu gibi kitaplar konusunda da çocukların fikrinin sorulmadığını ifade eden Mevlana İdris, şunları söyledi: "Çocuklar sıradan hayatın dışına çıkmak istiyor, büyükler ise onları sıradan okul hayatı içinde formatlamak istiyor. Kitaplar konusunda çocukların fikirleri hiç sorulmuyor. Bizim kitaplardaki nitelik sorununu çözmemiz gerekiyor. Son zamanlarda kitaplardaki psikolog damgalı, psikolojik onaydan geçtiği söylenen kitaplar gerçekten iyi kitaplar mı?"

Yazarken çocuklara öğreten değil, çocuklardan öğrenen bir yazar olduğunu dile getiren İdris, "Yönlendirme yapmayı pek sevmem. Herkesin içinde bir pusulasının olduğunu ve yönünü bulmak isteyenlerin bunu yapabileceğine inanırım. Çocuklarla iletişimim benim için en değerli yönü, biz büyüklerin içinde bulunduğu zavallılığı dolaysız anlama imkanı sunması. Ama çocuklar çocuk kalmıyor, biz onları hızla büyütüyoruz, kendimize benzetiyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel