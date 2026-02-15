Haberler

Gençlerden Ramazan'a anlamlı hazırlık

Gençlerden Ramazan'a anlamlı hazırlık
Güncelleme:
Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Ramazan ayı boyunca yapılacak faaliyetler ve cami-okul buluşmaları üzerinde görüşüldü.

Tepebaşı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelinerek Ramazan ayı boyunca yürütülecek faaliyetler ve cami-okul buluşmaları planlandı.

Eskişehir'de Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine hazırlık çalışmaları kapsamında, Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda eğitim gören öğrencilerle özel bir program gerçekleştirildi. Tepebaşı İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatör Yardımcısı Muhammet Akar'ın koordinesinde düzenlenen buluşmada, on bir ayın sultanı boyunca camilerde eda edilecek teravih namazlarının planlaması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program dahilinde gençlerin süreçteki görev ve sorumlulukları istişare edilirken, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programları ile cami-okul buluşmalarının çerçevesi de detaylandırıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve hazırlık heyecanının ön plana çıktığı anlamlı buluşma, Ramazan'ın daha şuurlu ve bereketli geçirilmesi temennileriyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
